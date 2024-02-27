لافروف: روسيا لا تبرر تصرفات الولايات المتحدة أو الحوثيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لا تبرر هجمات الحوثيين على السفن التجارية، لكن الولايات المتحدة ليس لها الحق أيضا في إطلاق النار على اليمن في هذا الصدد.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليمني: "نحن لا نبرر قصف السفن التجارية مهما كانت أسباب هذا القصف. ولكننا أيضا لا نستطيع تبرير الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، تحت هذه الذريعة، ضد أراضي الجمهورية اليمنية، دون أن يكون لدينا أي تفويض دولي لذلك".

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ويزور رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد بن مبارك، موسكو بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تعيينه في هذا المنصب وهو يشغل منذ فترة منصب وزير خارجية بلاده.

المصدر: نوفوستي