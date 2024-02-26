رئيس الحكومة اليمنية يصل إلى موسكو

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي وصل إلى موسكو اليوم الاثنين في زيارة رسمية.

وتم تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة في 5 فبراير الماضي مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية. وأصبحت روسيا أول دولة يزورها رئيس مجلس الوزراء اليمني في منصبه الجديد.

ومن المتوقع أن يجري أحمد عوض بن مبارك محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو.

المصدر: رابتلي