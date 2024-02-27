مسعود بارزاني يتخوف من تكرار سيناريو "داعش" 2011 حال إنهاء الوجود الأمريكي في العراق

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في تعليقه على الجدل الدائر حول الوجود اﻷمريكي في العراق، أن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو عام 2011.

وأوضح مسعود بارزاني في حوار صحفي أن: "ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش بعد فترة من انسحاب الأمريكيين لثلث العراق لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم".

وأضاف: "على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول التدخل في مسألة مصيرية تمس كل العراقيين، ولا يحق لطرف واحد أن يتخذ أي قرار بصدد هذا الموضوع".

وكانت بغداد أعلنت في وقت سابق، الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش".

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كما أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، أن القوات المسلحة العراقية على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي وإمساك الملف الأمني في البلاد بالكامل.

المصدر: RT