وفد تونسي يسافر إلى روسيا للمشاركة في مهرجان الشباب العالمي بمدينة سوتشي (صور)

قالت مراسلة RT في تونس مساء يوم الثلاثاء إن وفدا شبابيا تونسيا غادر البلاد متوجها إلى روسيا للمشاركة في "مهرجان الشباب العالمي" الذي ينظم بمدينة سوتشي الروسية.

وتشارك تونس بـ40 شابا وشابة يمثلون المنظمات والجمعيات علاوة على الطلبة الذين درسوا بروسيا والكوادر والإطارات الشبابية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الوفد سيمثل تونس كسفراء لبلدهم في الخارج وقوة شبابية ناعمة تدعم العلاقات التونسية الروسية التي تتعزز من فترة إلى أخرى بفضل عراقتها وتقارب الرؤى.

RT

RT

وانتهت مدينة الشباب العالمية من التجهيزات لـ"مهرجان الشباب العالمي 2024" حيث تستعد لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم.

وسيشارك 20 ألف شاب وشابة من أكثر من 180 دولة في المهرجان من الـ1 من مارس وحتى الـ7 منه.

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وسيجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات والذي سيُطلق عليه طوال فترة المهرجان اسم "روح روسيا".

وسيصبح قصر الثقافة "بوشكين 225" جزءا من البنية التحتية للمهرجان حيث سيقام عرض الفنان إيليا أفربوخ الجليدي.

وستستضيف ساحة "ألعاب الصداقة العالمية" الرياضية عروضا وفعاليات رياضية مذهلة ودروسا بمشاركة نجوم الرياضة في مختلف التخصصات.

وفي حديقة التكنولوجيا يستطيع ضيوف المهرجان التحدث مع عباقرة الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي الطابق الأرضي من ملعب البولشوي الذي سيستضيف افتتاح واختتام المهرجان، يقع المول الدولي "فن الشباب"، حيث سيقام هناك معرض للفنون الشبابية والفنون العامة والحرف الشعبية.

وفي قسم "مذاق روسيا"، سيتمكن الجميع من تجربة مأكولات القوميات المتعددة في روسيا، من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد.

وستقام خلال المهرجان فعاليات تعليمية وثقافية وعلمية ورياضية مكثفة.

وسيتمكن ضيوف المهرجان من المشاركة في مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

المصدر: RT