روسيا تستعد لاستقبال المشاركين في "مهرجان الشباب العالمي-2024" في سوتشي

انتهت مدينة الشباب العالمية من التجهيزات لـ"مهرجان الشباب العالمي-2024"، وتستعد لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم. حيث سيشارك 20 ألف شاب من أكثر من 180 دولة.

وسيجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي سيُطلق عليه طوال فترة المهرجان اسم "روح روسيا"، وستكون هناك منصة رئيسية تحمل شعار المهرجان.

RT

وقال مدير "مهرجان الشباب العالمي-2024" سيرغي بيرشين: "يحتوي شعارنا على أشخاص يمثلون قارات وجنسيات وأديانا وثقافات مختلفة. ولكنهم سوف يتحدون من أجل التفكير في كيفية جعل المستقبل أكثر عدالة، ولكي يصبح عالمنا غدا متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز. ففي نهاية المطاف، سيكون الشباب الذين سيظهرون في المهرجان في المستقبل القريب مسؤولين عن مستقبلنا. وإلى جانب حقيقة أنه يتعين عليهم أن يعيشوا في هذا العالم، عليهم أن يبنوا هذا العالم".

RT

وسيصبح قصر الثقافة "بوشكين-225" جزءا من البنية التحتية للمهرجان، حيث سيقام عرض الفنان إيليا أفربوخ الجليدي.

وستستضيف ساحة "ألعاب الصداقة العالمية" الرياضية عروضا وفعاليات رياضية مذهلة ودروسا بمشاركة نجوم الرياضة في مختلف التخصصات.

وفي حديقة التكنولوجيا يستطيع ضيوف المهرجان التحدث مع عباقرة الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي الطابق الأرضي من ملعب البولشوي الذي سيستضيف افتتاح واختتام المهرجان، يقع المول الدولي "فن الشباب"، حيث سيقام هناك معرض للفنون الشبابية والفنون والحرف الشعبية.

وفي قسم "مذاق روسيا"، سيتمكن الجميع من تجربة مأكولات القوميات المتعددة في روسيا، من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد.

وستقام خلال المهرجان فعاليات تعليمية وثقافية وعلمية ورياضية مكثفة.

وسيتمكن ضيوف المهرجان من المشاركة في مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

وسيشارك 20 ألف شاب روسي وأجنبي سيشاركون في فعاليات "مهرجان الشباب العالمي" من الـ1 من مارس وحتى الـ7 منه.

المصدر: RT