بوغدانوف: موسكو على اتصال بجميع أطراف النزاع اليمني

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تبقى على اتصال بجميع أطراف الصراع اليمني.

وأشار بوغدانوف إلى أن وفدا من روسيا زار اليمن مؤخرا.

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وأضاف: "نحن نحافظ على اتصالات مع جميع أطراف النزاع اليمني: في عدن، وفي صنعاء، وفي الخارج. سفارتنا موجودة في الرياض، للأسف، بعيدة عن الأراضي اليمنية، لقد حدث ذلك تاريخيا في السنوات الأخيرة. في الآونة الأخيرة، ولأول مرة، ذهب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، السيد [ألكسندر] كينشاك، إلى اليمن. زار عدن، والتقى بالقيادة هناك".

وتابع نائب الوزير: "تسيطر قوى سياسية مختلفة على مناطق مختلفة في اليمن، لكن روسيا لديها اتصالات مع الجميع".

واختار رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، روسيا لتكون وجهة زيارته الأولى، وسيجري في 27 فبراير مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية اليمنية أن بن مبارك يعتزم أن يبحث مع المسؤولين الروس، قضايا العلاقات الثنائية، وبعض جوانب الأجندة الإقليمية، فضلا عن "دور روسيا في المساعدة على إرساء الأمن والسلام في اليمن".

وتم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة اليمنية في 5 فبراير، مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية الذي يشغله منذ أواخر عام 2020.

المصدر: تاس