رئيس حكومة اليمن يصل اليوم إلى موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس

ذكرت مصادر سفارة اليمن في موسكو أنه من المتوقع وصول رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك اليوم في زيارة يلتقي خلالها العديد من كبار المسؤولين الروس بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت المصادر لوكالة "تاس" إن بن مبارك يتوقع أن يجتمع خلال الأيام المقبلة مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وأضافت المصادر: "من المتوقع أن يصل هذا المساء وأن يجتمع مع (رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف) فولودين، و(رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا) ماتفيينكو و(وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف في الأيام المقبلة".

وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع عقد لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قال المحاور: "سيتم التأكد من ذلك".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية اليمنية، أن بن مبارك يعتزم مناقشة مع المسؤولين الروس قضايا العلاقات الثنائية، وبعض القضايا على جدول الأعمال الإقليمي، وكذلك "دور روسيا في المساعدة على إحلال الأمن والسلام في اليمن".

المصدر: تاس