روسيا تستضيف اجتماعا أمنيا للدول المطلة على بحر قزوين

تستعد مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 27 إلى 28 فبراير 2024 لاستضافة اجتماع رؤساء خفر السواحل للدول المطلة على بحر قزوين حول قضايا التعاون في البحر.

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وتم الإعلان عن مشاركة قادة وخبراء خفر السواحل في حرس الحدود لكل من "أذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان وروسيا".

وسيترأس الوفد الروسي نائب رئيس قوات حرس الحدود الروسية - مدير إدارة خفر السواحل التابعة لحرس الحدود لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأدميرال رومان يفغينيفيتش تولوك.

وينعقد الاجتماع في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الأمن في بحر قزوين الموقعة في 18 نوفمبر 2010، وكذلك اتفاقات رؤساء دول بحر قزوين بشأن ضرورة تعزيز التعاون الأمني الخماسي الشامل ذي المنفعة المشتركة، بما في ذلك قضايا ضمان الأمن في بحر قزوين.

وتعقد اجتماعات قادة خفر السواحل والخبراء في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف بشكل منتظم بهدف الاستجابة المشتركة للتهديدات المعاصرة وتشكيل هيكل أمني إقليمي مستدام في منطقة بحر قزوين.

ومن المقرر في الاجتماع المقبل الاتفاق على اجراء أنشطة مشتركة في بحر قزوين لقمع الأنشطة غير القانونية في عام 2024، وتبادل تقييمات الوضع في المنطقة والخبرة في تنفيذ المهام، ومناقشة تبادل المعلومات، بالإضافة إلى مواضيع هامة تخص التعاون.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر زيارة شركات بناء السفن في مدينة سانت بطرسبورغ، وستتمكن الوفود من التعرف على برامج بناء السفن لصالح خفر السواحل الروسي، حيث إن الطبيعة المنتظمة للاتصالات بين قوات حرس الحدود تجعل من الممكن تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وتطوير نهج مشترك لضمان أمن الحدود في بحر قزوين.

المصدر: RT