 
مباشر

فيديو سابق لوزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا

أخبار العالم العربي

فيديو سابق لوزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا
Globallookpress
وزير الطاقة السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1kx

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو سابق لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يتحدث فيه عن تأسيس المملكة ونشأتها.

وجاء تداول الفيديو القديم تزامنا مع احتفالات المملكة بالذكرى297 العام (2024) للتأسيس حيث يحتفل السعوديون بتاريخ 22 فبراير من كل عام بهذه الذكرى.

وأعادت ناشطة على منصة "إكس" مشاركة الفيديو الذي تضمن كلمة وزير الطاقة عام 2022 والتي تحدث فيها عن تأسيس المملكة، وكتبت مشيدة بكلمته: "وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وبكل فخر واعتزاز: السعودية لم تأتي بتوقيع من الأمم المتحدة، بل نحن من أسس هذه الدولة بأيدينا".

وكتب ناشط آخر تعليقا مرفقا بالفيديو: "خطاب العزة والكرامة والشموخ، خطاب وزير الطاقة السعودي.. السعودية لم تؤسس بتوقيع من الأمم المتحدة.. بل أسسناها نحن لأنفسنا".

وعلق أحدهم: برجالك تسمو يا وطني.. محمد بن سلمان.. السعودية لم تؤسس بتوقيع من الأمم المتحدة ولم تعطى لنا بعد إزالة الاحتلال".

وكتبت ناشطة: "حديث لا يجيده إلا أبناء الملوك عشت فخرا للإقتصاد السعودي .. أجمل ما قيل في يوم التأسيس، نحن نحتفل برؤية حكيمة وتضاف إلى الخيرات بأيدي أبناء وبنات الوط ، هذا اليوم يذكرنا بالعزم والتفاني في بناء مستقبل مشرق للمملكة العربية السعودية".

كما علقت ناشطة: "نقول للعالم ألحقوا بنا ان أستطعتم.. سمو وزير الطاقة السعودي".

وكان وزير الطاقة السعودي قال في خطاب له عام 2022: "تخليدا لتأسيس الدولة السعودية الأولى التي كانت قبل 295 عاما وعليه لم يكن (التأسيس) ضربة قلم بتوقيع قرار للأمم المتحدة ولم تكن تقدم لنا بعد إزالة احتلال قدمت لنا من قبلنا نحن".

واحتفلت السعودية الخميس الماضي 22 فبراير، بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل ثلاثة قرون.

وبدأ الاحتفال بيوم التأسيس بعد أن صدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا