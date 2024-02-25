فيديو سابق لوزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو سابق لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يتحدث فيه عن تأسيس المملكة ونشأتها.

وجاء تداول الفيديو القديم تزامنا مع احتفالات المملكة بالذكرى297 العام (2024) للتأسيس حيث يحتفل السعوديون بتاريخ 22 فبراير من كل عام بهذه الذكرى.

وأعادت ناشطة على منصة "إكس" مشاركة الفيديو الذي تضمن كلمة وزير الطاقة عام 2022 والتي تحدث فيها عن تأسيس المملكة، وكتبت مشيدة بكلمته: "وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وبكل فخر واعتزاز: السعودية لم تأتي بتوقيع من الأمم المتحدة، بل نحن من أسس هذه الدولة بأيدينا".

وزير الطاقة السعودي الامير عبدالعزيز بن سلمان وبكل فخر واعتزاز :#السعودية لم تأتي بتوقيع من الأمم المتحدة ، بل نحن من أسس هذه الدولة بأيدينا 🇸🇦



قالوها حكامنا قبل كذا كثييير وقالها ابو متعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز الله يرحمه :

"محد له فضل عليكم ، انتم لكم فضل على كثييييير "… pic.twitter.com/8gykobSmIX — ديمــــا🇸🇦 (@damas_ksaa) February 23, 2024

وكتب ناشط آخر تعليقا مرفقا بالفيديو: "خطاب العزة والكرامة والشموخ، خطاب وزير الطاقة السعودي.. السعودية لم تؤسس بتوقيع من الأمم المتحدة.. بل أسسناها نحن لأنفسنا".

خطاب العزه والكرامه والشموخ ، خطاب وزير الطاقه السعودي

السعوديه لم تؤسس بتوقيع من الامم المتحده ..



بل اسسناها نحن لانفسنا pic.twitter.com/FhTLk14lDO — ابو سفيان (@mohamma63981873) February 23, 2024

وعلق أحدهم: برجالك تسمو يا وطني.. محمد بن سلمان.. السعودية لم تؤسس بتوقيع من الأمم المتحدة ولم تعطى لنا بعد إزالة الاحتلال".

⚔️🇸🇦⚔️



برجالك تسمو ياوطني



⚔️🇸🇦⚔️#محمد_بن_سلمان



⚔️🇸🇦⚔️#المملكة_العربية_السعودية " لم تأتٍ بتوقيع من الأمم المتحدة و لم تعطى لنا بعد إزالة احتلال " 🇸🇦💚#وزير_الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ..#يوم_التأسيس#يوم_بدينا#يوم_التأسيس_السعوديpic.twitter.com/WVMpA1s2GX — ⚔️🇸🇦⚔️سلطان بن سعد⚔️🇸🇦⚔️ (@RM7KSa) February 22, 2024

وكتبت ناشطة: "حديث لا يجيده إلا أبناء الملوك عشت فخرا للإقتصاد السعودي .. أجمل ما قيل في يوم التأسيس، نحن نحتفل برؤية حكيمة وتضاف إلى الخيرات بأيدي أبناء وبنات الوط ، هذا اليوم يذكرنا بالعزم والتفاني في بناء مستقبل مشرق للمملكة العربية السعودية".

سمو وزير الطاقة الامير عبدالعزيز بن سلمان :

السعودية لم تأتي بتوقيع من الأمم المتحدة ، نحن من أسس هذه الدولة بأيدينا 🇸🇦



حديث لا يجيده الا أبناء الملوك

عشت فخراً لإقتصاد السعودي ..

أجمل ما قيل في يوم التأسيس ، نحن نحتفل برؤية حكيمة وتضاف إلى الخيرات بأيدي أبناء وبنات الوطن ، هذا… — Nouf BinJumah (@NMBJ_) February 22, 2024

كما علقت ناشطة: "نقول للعالم ألحقوا بنا ان أستطعتم.. سمو وزير الطاقة السعودي".

"نقول للعالم ألحقوا بنا ان أستطعتم 🇸🇦 "



- سمو وزير الطاقة السعودي #يوم_التاسيس — Diva (@ds0tll) February 23, 2024

وكان وزير الطاقة السعودي قال في خطاب له عام 2022: "تخليدا لتأسيس الدولة السعودية الأولى التي كانت قبل 295 عاما وعليه لم يكن (التأسيس) ضربة قلم بتوقيع قرار للأمم المتحدة ولم تكن تقدم لنا بعد إزالة احتلال قدمت لنا من قبلنا نحن".

واحتفلت السعودية الخميس الماضي 22 فبراير، بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل ثلاثة قرون.

وبدأ الاحتفال بيوم التأسيس بعد أن صدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

المصدر: RT