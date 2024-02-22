السعودية.. يوم التأسيس يشعل مواقع التواصل (صور + فيديوهات)

تحتفل السعودية اليوم الخميس 22 فبراير بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل ثلاثة قرون.

وبدأ الاحتفال بيوم التأسيس بعد أن صدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

وتم اختيار يوم 22 فبراير لأن الإمام محمد بن سعود تولى الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139هـ، وتم تحديد 30 جمادى الثاني 1139هـ الموافق ليوم 22 فبراير 1727م ليكون تاريخا لتأسيس الدولة السعودية الأولى.

#يوم_التأسيس ثلاثة قرون

تجلّت بالتاريخ والثقافة والأصالة

ثلاثة قرون

تحت بيرق حكامنا العظماء ودولتنا العظيمة pic.twitter.com/pZmz4GTTQx — فهيـدبن سعد (@fuhaid33) February 22, 2024

وقد احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية السعودية بهذا اليوم، وانتشر هاشتاغ #يوم_التأسيس و#يوم_بدينا.

ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو تطرقت فيه إلى الأئمة الأربعة الذين حكموا الدولة السعودية الأولى عام 1727، وكيف أسسوا كيانا سياسيا قويا، وساهموا في بناء الدولة ورسخوا دعائم الاستقرار.

فيديو | منذ أن أسست الدولة السعودية الأولى عام 1727 ترأس حكم الدولة الأولى 4 أئمة، أسسوا كيانا سياسيا قويا، وساهموا في بناء الدولة ورسخوا دعائم الاستقرار #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخباريةpic.twitter.com/qRjDXPOIXy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2024

ونشر حساب "خبر عاجل" السعودي منشورا جاء فيه: "المملكة العربية السعودية تحتفل بـ يوم التأسيس اليوم الغالي والعزيز على كل مواطن سعودي .. من يوم بدينا تاريخ عريق و ماضي مجيد و حاضر مزدهر و مستقبل مشرق".

اليوم ..



المملكة العربية السعودية تحتفل بـ يوم التأسيس اليوم الغالي والعزيز على كل مواطن سعودي ..



من يوم بدينا

تاريخ عريق

و ماضي مجيد

و حاضر مزدهر

و مستقبل مشرق



🇸🇦🇸🇦#يوم_بدينا#يوم_التأسيسpic.twitter.com/7RKqbgTMuK — خبر عاجل (@AJELNEWS24) February 21, 2024

وكتبت إدارة تعلم جدة عبر منصة x: ""بعد ثلاثة قرون من #يوم_بدينا نعيش الآن في ظل قيادة رشيدة لدولة طموحة في وطن آمن، متطلعين لمستقبل زاهر". المساعد للخدمات: "#يوم_التأسيس يربط جذور الماضي بنهضة حاضرنا المزدهر لنستمد منه روح العظمة والكفاح لمواصلة الإنجاز".

المساعد للشؤون التعليمية:

"بعد ثلاثة قرون من #يوم_بدينا نعيش الآن في ظل قيادة رشيدة لدولة طموحة في وطن آمن، متطلعين لمستقبل زاهر".

المساعد للخدمات:

"#يوم_التأسيس يربط جذور الماضي بنهضة حاضرنا المزدهر لنستمد منه روح العظمة والكفاح لمواصلة الإنجاز".

#تعليم_جدهpic.twitter.com/oxVOzxftR5 — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) February 22, 2024

واحتلفت إحدى رواد منصة x بهذا اليوم وكتبت: "22 فبراير 1727م بداية دولة عظيمة بـ قيادتها وبـ شعبها بـ وحدتها و ثقافتها وفي يوم التأسيس لدولة التوحيد نفخر ونتباهى.. صباحكم على العز والطاعه صباحكم وطن نفخر به وقادة نعتز بها".

#يوم_التأسيس_السعودي

٢٢ فبراير ١٧٢٧م

بداية دولة عظيمة بـ قيادتها وبـ شعبها

بـ وحدتها و ثقافتها 🇸🇦

وفي #يوم_التأسيس لدولة التوحيد نفخر ونتباهى🇸🇦#يوم_التاسيس_السعودي_2024وطننا

صباحكم على العز والطاعه🇸🇦

صباحكم وطن نفخر به

وقادةنعتز بها🇸🇦 pic.twitter.com/yV6xY8ljrr — حوريه الرويسان 👑🇸🇦 (@Prjoriah45551) February 22, 2024

وكتب آخر: "منذ نادى المنادي الحكم لله ثم لعبد العزيز ونحن نعيش في رغد عيش وأمان واطمئنان.. دولة أول ماذُكر فيها الحكم لله وفي شعارها تحمل اسم الله وقيادتها تحكم بشرع الله لابد ان تكون شامخه عزير اصلها ثابت وفرعها في السماء اللهم احفظ بلادنا وادم النعم علينا".

#يوم_التاسيس

منذ نادى المنادي الحكم لله ثم لعبد العزيز

ونحن نعيش في رغد عيش وأمان واطمئنان دولة أول ماذُكر فيها الحكم لله وفي شعارها تحمل اسم الله وقيادتها تحكم بشرع الله لابد ان تكون شامخه عزير اصلها ثابت وفرعها في السماء 🇸🇦 اللهم احفظ بلادنا وادم النعم علينا pic.twitter.com/qxWqi4X9ia — صاحب السمو (@g_e_s_als) February 22, 2024

وفي فيديو آخر ظهرت فرقة "كورال" مصرية وهي تغني أغنية احتفالية بيوم التأسيس.

٢٢ فبراير ..

يوم تأسيس العز و الفخر والشموخ

ثلاث قرون من رفعنا الرايه .. 🇸🇦⚔️



” دمت ياوطني ملاذًا آمنًا ،، وكيدًا لأعداءَكِ“#يوم_التاسيس — " نـ؏ــمتي🌤️" (@11__Ash) February 22, 2024

في ذكرى #يوم_التاسيس .. ومن #يوم_بدينا ونحن نفخر بماض تليد وحاضر مجيد لدولة عظيمة أبية .. منذ ثلاثة قرون وأمن مستقر ، ووطن مزدهر ، وتلاحم متين بين قادة عظماء وشعب أوفياء .. حفظ الله #السعودية وأدام عليها نعمة الأمن والأمان .. #دام_عزك_ياوطن 🇸🇦💚. pic.twitter.com/oiCRuv4MxY — محمد الشريف (@Alshareef_mo29) February 22, 2024

وخصصت الحكومة موقعا رسميا يحمل اسم "يوم التأسيس"، وفيد يتم استعراض أبرز المعلومات حول هذا اليوم بالإضافة إلى دليل حول الهوية والأزياء والطهي والفعاليات التي يمكن إقامتها بهذا اليوم.

وقد قدم نائب أمير جازان، ونائب أمير تبوك بالإَضافة إلى وزيري الثقافة والرياضة التهاني والتبريكات للقيادة السعودية بمناسبة هذا اليوم.

المصدر: RT