ليبيا.. كشف ملابسات مقتل 10 أشخاص في "مجزرة أبو سليم"

أمرت النيابة العامة الليبية بضبط وإحضار مرتكبي "مجزرة أبو سليم" التي راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم رجال أمن، دون تحديد هوية المتهمين وبعد حصولها على أدلة أسهمت في التعرف على الجناة.

وقال مكتب النائب العام إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغا يفيد بمقتل 10 أشخاص اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبوسليم، لأسباب متباينة، وتوجه المحقق إلى مكان ارتكاب الجناية، وسجل ما بدا له من ملاحظات، وتحفظ على ما يفيد التحقيق، ثم اتجه إلى معاينة أجساد الضحايا.

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هذا وأثبت المحقق الإصابات التي لحقت بالضحايا، وسجل تقديره لسبب إحداثها، ثم طلب تقارير الصفة التشريحية، ‏فتبين للنيابة العامة أن سبب الوفاة مرده تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.

وذكر مكتب النائب العام الليبي أن سلطة التحقيق "وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم الظروف الملابسة للواقعة، ومعرفة الجناة، فكلف النائب العام مديرية أمن طرابلس بالإشراف على إنفاذ تدبير ضبط المتهمين وإحضارهم".

ويوم الأحد الماضي، قال مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، في إيجاز صحفي إن "بلاغا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباح الأحد من قِبل غرفة السيطرة بشأن وقوع حادث قتل 10 أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية".

وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات، وتفتيش المنزل، وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.

المصدر: RT