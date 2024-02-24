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سوريا.. مقتل 5 أشخاص أثناء جمع الكمأة بهجوم مسلح

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل 5 أشخاص أثناء جمع الكمأة بهجوم مسلح
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن خمسة مواطنين قتلوا أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص، على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.

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وكشف مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة أن "عددا من الإرهابيين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على خمسة مواطنين أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم على الفور".

وتنتشر مجموعات إرهابية بعضها ينتمي لتنظيم "داعش" في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية تقوم باعتداءات متكررة على المواطنين والتجمعات السكنية على أطراف البادية ولا سيما خلال موسم جمع الكمأة، ما يؤدي إلى مقتل وجرح عدد منهم، وفق "سانا".

المصدر: "سانا"

 

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