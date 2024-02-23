الكويت.. ضبط مشتبه به بحوزته 113 كغ من المخدرات ومليون حبة كبتاغون وأسلحة نارية ومبالغ مالية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء يوم الجمعة أنها ضبطت متهما بحوزته 113 كغ من المادة المخدرة وأكثر من مليون حبة كبتاغون وأسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة عمليات البيع والتعاطي.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة "X": "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخص وبحوزته 96 كغ من مادة الحشيش و2 كغ من مادة الكيميكال و15 كغ من بودرة الكبتاغون و20 غراما من مادة الشبو وأكثر من مليون قرص من الكبتاغون وجهاز لكبس وتصنيع أقراص الكبتاغون و3 أسلحة نارية متنوعة وذخيرة".

وأضافت أنه وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته، اعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي.

وأفادت بأنه تمت إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في ضبط تجار السموم وتوجيه الضربات لمروجيها.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

«المكافحة» تُسقط (متهماً) بنحو

(113) كيلو مخدرات متنوعة وأكثر من (1,000,000) مليون حبة من الكبتاجون وأسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة البيع



استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.



تمكن… pic.twitter.com/5ZfoKuRZrL — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 23, 2024

المصدر: RT