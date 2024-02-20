البنتاغون يعبر عن ارتياحه إزاء استراتيجيته ضد الحوثيين

أعرب البنتاغون عن ارتياحه إزاء استراتيجية أعماله ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "وزير الدفاع يثق ثقة كاملة بقيادة "سينتكوم" والعمليات التي تجريها".

واعتبرت سينغ توجيه الضربات إلى مواقع الحوثيين "مثمرا"، مضيفة أن تلك الضربات تقلص القدرات العسكرية للحوثيين، وأن الحركة "قد أثمرت".

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يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن تشكيل تحالف تحت مسمى "حارس الازدهار" للرد على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، التي أطلقتها الحركة منذ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي تجري فيها عملية عسكرية إسرائيلية.

وقد شنت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ يناير الماضي عددا من الغارات على مواقع الحوثيين على الأراضي اليمنية ردا على الهجمات على السفن.

بدورها هددت الحركة باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية أيضا في أعقاب الغارات.

المصدر: تاس