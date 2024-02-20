الهلال الأحمر الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الأمل في خان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض حاليا لعدة استهدافات من قبل القوات الإسرائيلية.

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وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشكل مباشر باستهداف الطابق الثالث من مستشفى الأمل مما أدى إلى احتراق غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية".

وأضاف: "أن قوات الاحتلال استهدفت خطوط المياه الخاصة بالمستشفى، فيما قامت بإطلاق النار مباشرة في ساحة مستشفى الأمل أثناء تواجد طاقم الجمعية ووفد من وكالة "الأونروا" فيها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الثلاثاء 29 ألفا و195 قتيلا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي قبل أيام إلى أن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 340 فردا من الطواقم الطبية.

المصدر: RT