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مصر.. الأمن يرد على أزمة إصدار جوازات السفر ويحذر

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مصر.. الأمن يرد على أزمة إصدار جوازات السفر ويحذر
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عاجلا على خلفية أنباء حول أزمة في إصدار جوازات السفر للمواطنين في مصر.

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ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما تناولته وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتى في إطار ما دأبت إليه الجماعة من إدعاءات لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وفي 4 فبراير الجاري، تم تداول شائعة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، وهذا ما تم نفيه تماما من الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار دأب جماعة الإخوان من ادعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.

ومن ناحية أخرى، تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية زحاما شديدا بسبب الإقبال الكبير من راغبي استخراج الجوازات وتوفيق الأوضاع وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وذلك عقب مناشدة الأجانب المتقدمين الحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

وكان يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.

ووفقا لتعليمات مصلحة الهجرة والجوازات المصرية فإن الوقت المستغرق لإصدار جواز السفر هو 4 أيام عمل من تاريخ الطلب وفقًا للائحة العمل داخل المصلحة.

المصدر: RT + الدستور

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