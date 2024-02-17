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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
AP
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28858 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

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كما أفادت الوزارة في بيانها بارتفاع حصيلة الجرحى إلى 68667.

وجاء في البيان: "ارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 قتيلا وسجلت 125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر:RT

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