لبنان.. انتشال جثتي أم وابنتها قتلتا في غارة إسرائيلية قبل يومين (صورة)

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثماني أم وابنتها قتلتا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في مدينة النبطية قبل يومين.

وقالت الصحيفة إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثماني الشهيدتين فاطمة برجاوي وغدير ترحيني من تحت ركام المبنى الذي تعرض للغارة الإسرائيلية في النبطية"، مشيرة إلى أنه "بذلك اكتملت عملية انتشال جثامين الشهداء السبعة من عائلة حسين برجاوي التي استهدف منزلها بالصواريخ".

تمكنت فرق الدفاع المدني منتصف ليل امس من انتشال جثماني الشهيـ . ـدتين فاطمة برجاوي وابنتها غدير ترحيني من تحت ركام المبنى الذي تعرض للغارة الإسرائيلية في النبطية.



وبذلك اكتملت عملية انتشال جثامين الشهد. اء السبعة من عائلة حسين برجاوي التي استهدف منزلها بالصواريخ اول أمس.… pic.twitter.com/oM6vMiGtSt — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 16, 2024

ويوم أمس الخميس، تمكنت فرق الاسعاف والاغاثة من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة الوالد حسين برجاوي وابنتاه أماني وزينب حسين، وشقيقته فاطمة برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم الى مستشفيات النبطية.

فيما استمر البحث عن جثماني زوجة برجاوي أمل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني. كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر وأكثر من 6 اشخاص جرحى إلى المستشفيات.

وأحدثت الغارة أضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه.

كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.

المصدر: الأخبار + الوكالة الوطنية للإعلام