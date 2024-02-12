"أبو عبيدة" يعلن مقتل 3 رهائن إسرائيليين

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" عن مقتل 3 من الرهائن الإسرائيليين الثمانية الذين قالت الكتائب يوم الأحد إنهم أصيبوا بجروح خطيرة في غارات على قطاع غزة.

وصرح أبو عبيدة بأنهم سيؤجلون الإعلان عن أسماء وصور القتلى للأيام القادمة إلى حين اتضاح مصير بقية المصابين.

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وكانت كتائب القسام" أفادت الأحد بمقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ 96 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسام" في بيان إن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين في ظل تواصل القصف على القطاع.

وبإعلان "كتائب القسام" مقتل الأسرى الإسرائيليين الخمسة يرتفع عدد القتلى إلى 37، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي سابقا مقتل 32 من الأسرى الموجودين في قطاع غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT