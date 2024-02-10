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السعودية.. مناورات "رماح النصر" تتواصل في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. مناورات
Gettyimages.ru
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أفادت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، بأن تمرين "رماح النصر" يواصل مناوراته في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في المملكة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قالت وزارة الدفاع السعودية: "تمرين "رماح النصر" يواصل مناوراته في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة إلى جانب قوات 9 دول شقيقة وصديقة".

السعودية.. مناورات
السعودية.. مناورات

يذكر أن فعاليات تمرين "رماح النصر 2024" انطلقت في وقت سابق من شهر فبراير، بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في السعودية، بمشاركة قوات من 10 دول، وسيستمر حتى الـ18 من فبراير الجاري.

السعودية.. مناورات
السعودية.. مناورات
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وتشارك في التمرين إلى جانب القوات السعودية قوات من البحرين، وفرنسا، واليونان، وسلطنة عُمان، وباكستان، وقطر، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي قد صرح قائلا: "إن تمرين "رماح النصر 2024" سيساهم في رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، من خلال تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك ومختلط، يحاكي التهديدات الإقليمية ويوحِّد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة".

المصدر: RT + جريدة "الرياض"

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