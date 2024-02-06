نتنياهو يطالب بالتحقيق في المناورة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتقديم إجابات والتحقيق في موضوع المناورة التي تحاكي اختطاف فلسطينيين من قبل مستوطنين يهود.

ونقل مكتب نتنياهو ما قاله حول "التدريبات المكثفة التي تحاكي سيناريو الاختطاف في الضفة الغربية": "هذا السيناريو الوهمي منفصل عن الواقع، وغير مناسب وظلم لجمهور كامل وعزيز من المستوطنين في وقت يقاتل فيه الكثير منهم بشراسة وحتى يسقطون دفاعا عن إسرائيل، لست مستعدا لقبول مثل هذه القسوة تجاه إخوتنا وأخواتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

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وأجرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين تدريبا في الضفة الغربية يحاكي عملية اختطاف مواطنين فلسطينيين من قبل مستوطنين يهود.

وبحسب موقع "والاه"، "كجزء من التدريبات التي كان من المتوقع أن تستمر حتى اليوم الثلاثاء، شارك مسؤولو الشاباك الذين يتعاملون مع الجريمة القومية أيضا في ممارسة سيناريو اختطاف مواطن فلسطيني من قبل اليهود.

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي، على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

وقد شهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"+ RT