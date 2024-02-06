بغداد تدعو أنقرة لحل المشكلات الحدودية عبر التعاون والتنسيق وترفض المساس بسيادة العراق

أكد الرئيس العراقي لوزير الدفاع التركي ضرورة حل المشاكل الحدودية بين البلدين عبر التعاون والتنسيق المتبادل، مؤكدا رفضه المساس بسيادة العراق.

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وذكرت الرئاسة العراقية في بيان، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أكد خلال استقباله وزير الدفاع التركي يشار غولر، في العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء على "ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية بين البلدين عبر التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل وتشكيل لجان أمنية من الجانبين لتحديد المشكلة ووضع الحلول اللازمة لها" معربا عن رفضه "الأحادية في معالجة القضايا العالقة أو أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار أو غيرها".

وشدد على "وجوب احترام السيادة العراقية ووقف الخروقات والانتهاكات العسكرية التي تطال الأراضي العراقية بما فيها مدن الإقليم وحل المسائل العالقة بين الجانبين عبر الحوار ومواصلة اللقاءات لترسيخ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

ومن جهته أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله الوزير غولر في بغداد وبحسب البيان الصادر "رفض بلاده المساس بسيادتها وأية إجراءات لتصفية الحسابات على أراضيها".

وشدد السوداني "على التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار وأنه قد تم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد لاسيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا".

ونبه رئيس الوزراء العراقي إلى "أهمية الحفاظ على الأمن في سوريا لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا"، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ المشاريع المهمة مثل طريق التنمية الاستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية.

وفي ملف المياه، أشار الرئيس العراقي إلى أن "العراق يقدر الظروف التي تمر بها دول العالم وتقنينها للمياه بسبب التغيرات المناخية وزيادة أعداد السكان" وأكد "ضرورة معالجة ملف المياه فنيا وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع التركي، وفق بيان الرئاسة العراقية عن "دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق والتطلع نحو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين".

وأشار غولر إلى وجود تعاون بين أنقرة وبغداد "يتضمن بناء مركز عمليات مشترك ومشروع لبناء ثلاثة سدود على نهر الزاب أحد أهم روافد نهر دجلة".

المصدر: الموقع الرسمي لـ " رئاسة جمهورية العراق"