الرئيس العراقي يؤكد الحاجة للاتفاق مع تركيا على حل مشكلة المياه

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم قالن في بغداد على الحاجة إلى عقد اتفاقية مع تركيا لحل مشكلة المياه بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق في بيان "فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الاثنين في قصر بغداد، رئيس جهاز المخابرات التركي السيد إبراهيم كالن والوفد المرافق له".

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وأضاف البيان "أكد الرئيس العراقي خلال الاجتماع الحاجة إلى اتفاقية بين الجانبين لحل مشكلة المياه بدلا من الإطلاقات المائية المتقطعة التي تقوم بها تركيا بين فترة وأخرى، معربا عن أمله في العمل والتفاهم المشترك بشأن الحاجة الفعلية للعراق وتركيا من المياه وبما يلبي الاحتياجات الأساسية، وكذلك معرفة طبيعة المشاريع التي تقام على نهري دجلة والفرات".

من جانبه أكد كالن حرص تركيا على حصول العراق على حصة مائية، لافتا إلى وجود لجان مشتركة بهذا الموضوع.

وتابع قائلا: "نأمل أن نعمل معا لحسم هذا الملف"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يتطلع لزيارة العراق لكن زيارته تأجلت بسبب الأوضاع في قطاع غزة".

كان الرئيس العراقي قد أعلن، أواخر العام الماضي، أن بلاده تواجه أزمة مياه خطيرة بسبب تغير المناخ، وجفاف الأراضي الرطبة المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي.

المصدر: نوفوستي