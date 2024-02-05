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اليمن يعين وزير الخارجية رئيسا للوزراء

أخبار العالم العربي

اليمن يعين وزير الخارجية رئيسا للوزراء
Globallookpress
أحمد عوض بن مبارك رئيس وزراء اليمن الجديد
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أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا يوم الاثنين بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني على حسابها بمنصة "إكس" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عين رئيس الوزراء المنتهية ولايته معين عبد الملك سعيد مستشارا له.

وبرز بن مبارك في عام 2015 عندما خطفته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بينما كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية خلال صراع على السلطة مع الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي.

وأدى خطف بن مبارك إلى إغراق اليمن في أزمة سياسية بعد وقوع اشتباكات بين الحوثيين والحرس الرئاسي، مما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة.

ويشغل بن مبارك منصب وزير خارجية اليمن منذ عام 2020.

المصدر: "رويترز" + RT

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