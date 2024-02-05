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في أول زيارة له.. رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يصل إلى بغداد

أخبار العالم العربي

في أول زيارة له.. رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يصل إلى بغداد
Gettyimages.ru
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وصل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة له.

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وكان كل من عصام السعدي، معاون قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، ومحمد رضا الحسيني رئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية العراقية، في استقبال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن في وقت سابق أن أحمديان سيزور العراق قريبا لمناقشة الأمن الإقليمي.

المصدر: RT

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