"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعرض مشاهد من إطلاق مسيّرتين نحو قاعدتين أمريكيتين بسوريا والعراق-فيديو

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها لطائرتين مسيّرتين باتجاه قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا.

ونشر الإعلام الحربي في " المقاومة الاسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة بإتجاه قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" في أربيل شمال العراق"، ومشاهد من "إطلاقها طائرة مسيّرة تجاه قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" في سوريا".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا عقب أقل من 24 ساعة من شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على مناطق في البلدين العربيين.

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وصدر عن "المقاومة الاسلامية في العراق" بيانان جاء فيهما أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة":

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" في اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: RT