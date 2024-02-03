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الإمارات.. إنقاذ مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما

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الإمارات.. إنقاذ مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما
الحرس الوطني الإماراتي
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أنقذ الحرس الوطني الإماراتي شخصين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونفذ الحرس الوطني متمثلا في المركز الوطني للبحث والانقاذ، ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث، بالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية الإماراتية، مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية، كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت رغم الظروف الجوية، من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: وام

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