وزير مصري يتحدث عن الحل الوحيد لإنقاذ بلاده من أزمة المياه

قال وزير الري المصري هاني سويلم إن مستقبل المياه يذهب لإعادة استخدام الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، فالمياه العذبة تأتي من خارج مصر، وزيادة كميتها أمر ليس في أيدي سلطات البلد.

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وأضاف سويلم خلال مؤتمر لوزارة التعليم المصرية، أن مصر تواجه تحديات كثيرة جدا أبرزها الفقر المائي، والبلد في حاجة إلى خبراء وعلماء لحل مثل هذه المشاكل، مشددا: "نحن نحتاج إلى تكنولوجيا بسيطة لحل هذه المشاكل، فالمزارع عندنا بسيط يحتاج إلى أفكار بسيطة لتوفير المياه وتحسين جودة إنتاجية الأرض، وطلاب مدارس المتفوقين لديهم أفكار كثيرة جدا عندما شاركوا في أسبوع القاهرة للمياه".

وأشار إلى: "أننا في حاجة إلى تكنولوجيا بسيطة لتحسين طريقة استعمال المياه، مستقبل المياه يذهب إلى استخدام إعادة استخدام الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، فالمياه العذبة تأتي من خارج أراضينا وعن زيادة كميتها أمر ليس في أيدينا، ولكن يجب أن نعمل على كيفية استخدام التكنولوجيا الجديدة والمصنوعة في مصر لتقليل سعرها لضمان المستقبل في مجال المياه مما يضمن تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتوفير المزيد من المياه العذبة".

وأكد أن المياه مرتبطة بالطاقة المتجددة، ولذلك لابد أن تركز المدارس على هذا الاتجاه، وهذا يحتاج إلى طالب ومعلم متميز، ووزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير مهارات المعلمين دائما، مؤكدا أن وزارة الري تقدم الكثير من الدعم للطلاب منها موافقتها على إجراء تحليل للمياه مجانا في معاملها.

وقال إن مدارس المتفوقين "ستيم" ستكون قاطرة التنمية، لافتا إلى أنها تعد من أهم المبادرات في التعليم المصري، مضيفا أن مصر تواجه تحديات كثيرة أبرزها الفقر المائي، حيث إننا نحتاج إلى خبراء وعلماء لحل مثل هذه المشاكل.

وأضاف سويلم، أن التغيرات المناخية تحتاج إلى حلول كثيرة لحل المشاكل الناتجة عنها، أهمها فقر مائي ومشاكل في الزراعة، مضيفا: "نحتاج إلى تكنولوجيا بسيطة لحل هذه المشاكل، فالمزارع عندنا بسيط يحتاج لأفكار بسيطة لتوفير المياه وتحسين جودة إنتاجية الأرض".

المصدر: الشروق