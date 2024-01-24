خبير مياه يكشف عن انخفاض مخزون سد النهضة بحوالي 3 مليار متر مكعب

كشف أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي عن انخفاض مخزون سد النهضة بحوالي 3 مليار متر مكعب.

وأوضح عباس شراقي قائلا: "توقفت المياه عن الممر الأوسط (في سد النهضة) بمنتصف ديسمبر الماضي، وما زالت بوابتا التصريف مفتوحتين، بتصريف يومي حوالى 70 مليون م3، وعليه فقد تم تفريغ حوالى 3 مليار متر مكعب من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة (41 مليار م3)، وانخفض المخزون إلى 38 مليار م3، مع تشغيل محدود للتوربينين يكاد لا يذكر".

وأضاف شراقي: "وانخفض منسوب البحيرة بمقدار حوالي 3 أمتار، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأربعين يوما الماضية".

وأشار خبير المياه إلى أن انخفاض مخزون البحيرة سوف يستمر حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو القادم، وستصل تلك المياه إلى بحيرة ناصر.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية على حالها، مؤكدة أنه "على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".

إقرأ المزيد

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

المصدر: RT