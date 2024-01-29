لافرينتيف: لدينا معطيات تؤكد وجود وحدات خاصة أوكرانية تعمل في بعض البلدان

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، لمراسل تاس، إن الجانب الروسي يملك معلومات تفيد بوجود قوات خاصة أوكرانية تعمل في بعض البلدان.

وخلال رده على سؤال حول احتمال مشاركة مسلحين أوكرانيين إلى جانب الجماعات الإرهابية في سوريا، أضاف لافرينتيف: "تتوفر لدى روسيا معلومات عن استخدام الأوكرانيين لوحداتهم الخاصة في اتجاهات مختلفة، ولكن ليس في سوريا. وفي بعض البلدان الأخرى - نعم، هناك مثل هذه الوحدات".

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وأعرب ألكسندر لافرينتييف عن اعتقاده بأن نظام كييف يخشى إرسال أفراده العسكريين للمشاركة في الأعمال القتالية بشكل مباشر في المناطق الأخرى.

ووفقا للمبعوث الروسي الخاص، "لا تقوم سلطات كييف بذلك لأنها تخشى أن يتسبب ذلك بضرر كبير لسمعتها في حالة القبض على بعض هؤلاء المرتزقة أو قتلهم في الدول الأخرى وانتشار الأنباء عن ذلك علنا. لذلك يحاول الأوكرانيون التصرف بشكل خفي وسري".

المصدر: تاس