سفارة العراق لدى دمشق تشكر الحكومة السورية لتسهيلها دخول زوار المراقد المقدسة

أعرب القائم بأعمال السفارة العراقية لدى دمشق عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للحكومة السورية والأجهزة الأمنية لتسهيل دخول الزوار العراقيين القادمين لإحياء ذكرى وفاة السيدة زينب.

كما شكرهم على تأمين الحماية الأمنية لقوافل الزوار وإعفاء أكثر من 92 شاحنة كبيرة محملة بالمواد الغذائية من الرسوم الجمركية وإعفاء سائقيها من رسوم التأشيرة.

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وبلغ عدد العراقيين القادمين للزيارة الأسبوع الماضي 26400 زائر، دخل 18500 منهم عن طريق البر عبر منفذ القائم "البوكمال" و7900 زائر عن طريق مطار دمشق الدولي.

وافتتح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الأحد الجدار الكونكريتي الذي تم نصبه في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي مع سوريا بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الجدار الكونكريتي يعتبر ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن الوزير زار عددا من النقاط الأمنية لقطعات الحدود المنتشرة هناك، مشيدا بجهود قيادة قوات الحدود كونها خط الدفاع الأول عن العراق.

المصدر: الوطن السورية