واشنطن تفرض عقوبات على شركة "فلاي بغداد" ورئيسها و3 قادة من كتائب حزب الله العراقية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج شركة الطيران العراقية -فلاي بغداد- ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات لتقديمه المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والمجموعات الوكيلة له في العراق وسوريا ولبنان".

وأضاف البيان أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج ثلاثة قادة من كتائب حزب الله، إحدى الميلشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني بالعراق، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لكتائب حزب الله".

وذكر البيان أسماء القادة الثلاثة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات وهم حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي وأوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.

وتشمل العقوبات تجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم، كما يخاطر من يدخل في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بنسبة 50% أو أكثر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة، ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وفرضت واشنطن، يوم 17 نوفمبر 2023، عقوبات تستهدف "كتائب حزب الله" العراقية، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين إلى "كتائب حزب الله" التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

المصدر: RT + وكالات