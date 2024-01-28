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العراق.. وزير الداخلية يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. وزير الداخلية يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)
RT @socialmoigoviq
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا
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افتتح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يوم الأحد الجدار الكونكريتي الذي تم نصبه في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي مع سوريا بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الجدار الكونكريتي يعتبر ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن الوزير زار عددا من النقاط الأمنية لقطعات الحدود المنتشرة هناك، مشيدا بجهود قيادة قوات الحدود كونها خط الدفاع الأول عن العراق.

العراق.. وزير الداخلية يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)
/ shafaq
العراق.. وزير الداخلية يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)
/ shafaq
العراق.. وزير الداخلية يفتتح الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)
/ shafaq

المصدر: RT

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