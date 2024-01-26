محورها غزة.. أمير قطر يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا يوم الجمعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرئيس الأمريكي أعرب عن شكره وتقديره للشيخ تميم على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.

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من جانبه، أكد أمير قطر على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم.

كما أكد على أهمية استمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم ثمن دور الولايات المتحدة في هذا السياق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 64487 مصابا فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية