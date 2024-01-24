لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي لـ21 منزلا في منطقة بني سهيلة بقطاع غزة (فيديو)

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء21 منزلا في منطقة بني سهيلة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو الجنود الإسرائيليين وهم ينتظرون الأوامر وينفذون تفجير المنازل الـ21 في بني سهيلة.

وشهدت مدينة خان يونس في القطاع اليوم الأربعاء "اشتباكات وقصفا مدفعيا عنيفا في منطقة الحي النمساوي ومنطقة بطن السمين جنوب مجمع ناصر".

وأفاد مراسلنا بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف قرب أبراج طيبة وموقع القادسية، وقصف مدفعي وإطلاق نار صوب حي الأمل والحي الياباني ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، غربي خان يونس.

وأسفر القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار صوب مركز صناعة الوكالة الذي يضم عشرات آلاف النازحين من شمالي القطاع عن عدد من القتلى والجرحى، فيما نزح الآلاف من سكان غربي خان يونس بفعل القصف العنيف على المخيم ومحيط وداخل مراكز الإيواء.

وعملت الطواقم الطبية والصليب الأحمر على إخلاء الإصابات من صناعة الوكالة غربي خان يونس حيث تم انتشال 14 قتيلا، وجرى دفنهم داخل مقر الصناعة و70 جريحا تم نقلهم للمستشفيات.

هذا وأغلفت القوات الإسرائيلية الطريق المؤدي من مخيم خان يونس إلى الطريق الساحلي بالسواتر وحاصر جامعة الأقصى ومستشفى الخير.

في حين تسبب القصف الإسرائيلي لمركز تعليمي للأونروا يؤوي نازحين غرب خان يونس إلى بمقتل وإصابة العشرات.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

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وعقب مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـ"حماس"، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة، معلنا مقتل 556 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، ومنهم 221 عسكريا خلال توغله البري في غزة، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT