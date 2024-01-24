جنوب إفريقيا تأمل بإصدار المحكمة الدولية حكمها ضد إسرائيل الجمعة المقبل

كتب موقع News24 أن حكومة جنوب إفريقيا تتوقع أن يصدر حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يوم الجمعة المقبل.

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وأضاف أن الوفد الحكومة لجنوب إفريقيا قد وصلت إلى لاهاي في انتظار قرار المحكمة.

وأجرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11-12 يناير الجاري محاكمة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاكها للاتفاقية حول الإبادة الشاملة في قطاع غزة. ودعت جنوب إفريقيا المحكمة لإلزام إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة وضمان وصول سكانه إلى المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية وعد عرقلة وصول البعثات الإنسانية إلى غزة. كما دعت جنوب إفريقيا المحكمة لإلزام إسرائيل بتجنب القيام بأي أعمال قد تثير تدهورا للوضع وتعقد المحاكمة.

من جانبها حاولت إسرائيل تقديم أدلة لدفع المحكمة إلى رفض دعوى جنوب إفريقيا بما في ذلك فيما يخص إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي