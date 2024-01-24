"سرايا القدس" تعرض مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية سيطرت عليها في سماء غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد للطائرة الإسرائيلية الاستطلاعية من نوع "درون" التي سيطرت عليها في سماء مدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد للطائرة الصهيونية الاستطلاعية من نوع درون التي سيطرت عليها سرايا القدس في سماء مدينة غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الأربعاء أنها "خاضت اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس".

وأضافت: "في عملية مشتركة، استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام دبابة عسكرية صهيونية بقذيفة "ياسين 105" في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس".

كما أكدت "سرايا القدس" قصفها "تجمع لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60 في محور التقدم غرب خان يونس".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

المصدر: RT