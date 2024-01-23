مصادر خاصة لـ RT: ترتيبات لعقد اجتماع بين أطراف النزاع السوداني في القاهرة

أكدت مصادر خاصة لمراسلة RT في القاهرة، الترتيب لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء في مصر، يضم عشرين ممثلا عن الحركات المسلحة الدارفورية الرئيسية والجيش السوداني والدعم السريع.

وبحسب ما أفادت به مراسلتنا، ستناقش الاجتماعات أمرين هما: "أولا، الوضع في مدينة الفاشر وإمكانية وقف إطلاق النار محليا.. ثانيا، إنشاء لجنة مشتركة بين الجهات المسلحة في دارفور لتخفيف التوتر محليا والتنسيق بينها".

وأضاف المصدر لـ RT أن منظمة "بروميديشن" وهي الجهة المنظمة للاجتماعات (منظمة فرنسية) والتي بدأت في نوفمبر الماضي مشروعا لإنشاء منصة للسلام في دارفور بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، للتركيز على دعم جهود الجهات الفاعلة في دارفور في ما يتعلق بوقف إطلاق نار محلي، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، بناء على اجتماع تحضيري عقد في" أديس أبابا" في نوفمبر الماضي

وأشارت مراسلتنا آية راضي، إلى أن ورش العمل الخاصة بهذا الاجتماع ستقام لمدة ثلاثة أيام.

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وفقا للأمم المتحدة، وأُجبر أكثر من 7.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ بدء القتال.

ونزح 6 ملايين من هؤلاء داخل السودان، بينما فر 1.7 مليون آخرين عبر الحدود إلى دول جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا المجاورة.

وتطمح المنظمة الدولية للهجرة إلى الحصول على 307 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2024، للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من هذا الصراع.

المصدر: RT