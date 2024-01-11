الخارجية الروسية تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

أكد ممثل رئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه سفير السودان محمد سراج على موقف موسكو حول ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اللقاء: "خلال المحادثة، تم تبادل معمق لوجهات النظر حول الأزمة العسكرية والسياسية في السودان".

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وأضافت: "أكد الجانب الروسي الموقف المبدئي بشأن ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وإقامة حوار وطني يضم جميع الأطراف بما يخدم ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة السودان الصديق".

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وفقا للأمم المتحدة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.1 ملايين شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر، لجأ 1.5 مليون منهم إلى بلدان الجوار.

دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان وطالبت المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية.

المصدر: RT