عقب الإعلان عن مقتل 3 ضباط في صفوفه.. حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

عقب الإعلان عن مقتل 3 ضباط في صفوفه، كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 535 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، عن مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2672 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

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هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد العسكريين الإسرائيليين الجرحى أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الثامن بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT