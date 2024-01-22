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الرئيس الصومالي يصدر بيانا شديد اللهجة بخصوص الأزمة مع إثيوبيا

أخبار العالم العربي

الرئيس الصومالي يصدر بيانا شديد اللهجة بخصوص الأزمة مع إثيوبيا
AFP
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أصدرت الرئاسة الصومالية بيانا أكدت فيه أن الصومال يتمتع بميزة أن يكون له حصة جغرافية كبيرة بالبحر الأحمر، مؤكدة أنها لن تسمح بالاستيلاء على أي جزء من هذه الأراضي من قبل دولة أخرى.

ونشر حساب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على منصة "إكس" بيانا جاء فيه أن "البحر الأحمر يعد جزءا أساسيا من التجارة العالمية والأمن والفرص الحالية والمستقبلية".

وأضاف البيان: "إن الصومال يتمتع بميزة أن يكون له حصة جغرافية كبيرة فيه (البحر الأحمر)، ولن نسمح بالاستيلاء على أي جزء من هذه الأراضي من قبل دولة أخرى، بما في ذلك إثيوبيا".

ويأتي ذلك بعد إعلان إثيوبيا أنها ستبحث الاعتراف باستقلال إقليم "صومالي لاند" مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.

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ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند الذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بإقليم "صومالي لاند" دولة مستقلة.

المصدر: RT

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