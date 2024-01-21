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السيسي وشيخ محمود يبحثان أزمة "صومالي لاند" في القاهرة

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السيسي وشيخ محمود يبحثان أزمة
السيسي وشيخ محمود
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يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مباحثات مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث سيبحث الجانبان أزمة "صومالي لاند".

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ومن المنتظر أن يركز اللقاء على أزمة "صومالي لاند"، بعد توقيع إقليم أرض الصومال اتفاقا مع إثيوبيا يمنحها منفذا بحريا.

وفي وقت سابق، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب في مشيخة الأزهر الرئيس الصومالي، وبحثا سبل تعزيز دعم الأزهر علميا ودعويا لأبناء الشعب الصومالي.

وأكد شيخ الأزهر تضامن الأزهر مع الصومال في الحفاظ على وحدة أرضه واستقراره.

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند (أرض الصومال)، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

المصدر: RT

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