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في توقيت شديد الحساسية.. وصول الرئيس الصومالي في زيارة رسمية إلى مصر

أخبار العالم العربي

في توقيت شديد الحساسية.. وصول الرئيس الصومالي في زيارة رسمية إلى مصر
حسن شيخ محمود
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وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة على رأس وفد رفيع في زيارة هي الثانية من نوعها إلى مصر منذ توليه الحكم.

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وأكد السفير الصومالي في مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، على أهمية الزيارة "التي تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرا لما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها، عقب إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال"، مشددا على أنه "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية".

وأكد حرص بلاده على تنسيق المواقف مع مصر "نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في المنطقة"، مثمنا "الدعم المصري الكبير للصومال في أزمته الراهنة وهو أمر ليس مستغربا على مصر التي كانت دائما سباقة في اتخاذ المواقف المقدرة بدعم الأشقاء".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصومالي تتضمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والإمام الأكبر شيخ الأزهر، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند (أرض الصومال)، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بها دولة مستقلة.
المصدر: RT

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