البنتاغون يعلن تحطم مسيرة أمريكية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحطم طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار شمالي بغداد.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرة أمريكية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق، دون أن يحدد نوعها.

وأضاف: "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفتح تحقيق في الواقعة".

من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها فتحت النار على طائرة أمريكية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مسيرة قادرة على المراقبة والهجوم.

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، وأن القواعد الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، وفي سوريا لـ77 هجوما.

المصدر: RT+ واشنطن بوست