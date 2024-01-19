وفد من "حماس" يجري مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

أعلنت حركة "حماس" أن وفدا عنها التقى اليوم الجمعة في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .

وجاء في بيان الحركة على "تلغرام": "أجرى وفد قيادة حركة حماس مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أشار وفد قيادة حماس إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني، وسلوكه ضد شعبنا وشعوب المنطقة، تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، وأكد الوفد على حق شعبنا الفلسطيني في تحقيق الحرية والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة".

وختم: "بدوره، عبّر السيد بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وقد أثنى الوفد على هذه الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".

وترأس وفد "حماس" رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق.

المصدر: تاس