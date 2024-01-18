لافروف: فرض خطط الحل على الفلسطينيين في غرف الإدارة الأمريكية لن ينجح

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرض خطط الحل على الفلسطينيين في مكاتب الإدارة الأمريكية لن يكتب له النجاح، وأن الحل لن يتم إلا عبر الرباعية الدولية والجامعة العربية.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو حول نتائج العام 2023: "فرض الخطط على الفلسطينيين في مكاتب الإدارة الأمريكية لن يكتب له النجاح. الحل لن يتم إلا عبر الرباعية الدولية والجامعة العربية، إلا أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا يعطلون ذلك".

وشدد لافروف على ضرورة الاعتماد على العمل المشترك وعدم احتكار جهود الوساطة.

ولفت إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي صرح بعد شهر واحد من اندلاع النزاع في قطاع غزة بأنه لم يكن هناك تطور هادئ للشرق الأوسط كما كان في السنتين الأخيرتين.

وأضاف لافروف: "وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن صرح بأن الولايات المتحدة وحدها القادرة على لعب دور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونعرف عن هذه الاتصالات شبه السرية مع بعض الدول العربية. إلا أن هذه الاتصالات لا تعني إطلاق حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع: دون الحل النهائي للقضية الفلسطينية سيبقى الشعب الفلسطيني تحت الظلم، ولا بد من إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء هذا النزاع... أتمنى أن تصل القيادة الإسرائيلية إلى مثل هذا الاستنتاج.

وأكد لافروف أن روسيا مهتمة في أن تعيش إسرائيل في سلام إلى جانب دولة فلسطين، ومستعدة لبذل كل الجهود لتوفير الأمن لإسرائيل عبر التنفيذ الكامل لقرارات التسوية ذات الصلة.

ولفت لافروف إلى أنه الاثنين القادم ستشارك موسكو في جلسة مجلس الأمن الدولي، وستطرح مقترحاتها لاستئناف العمل الجماعي لحل القضية الفلسطينية بعيدا عن أي محاولات لاحتكار جهود التسوية.

المصدر: RT