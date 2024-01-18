مصر.. مصدر مسؤول يعلق على معلومات متداولة بشأن إطلاق طائرة مسيرة من سيناء باتجاه إسرائيل

نفى مصدر مسؤول في مصر تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن إطلاق طائرة بدون طيار من سيناء باتجاه إيلات، وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل، مبينة أنه تفعيل حالة التأهب في مدينة إيلات عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي.

وأفاد موقع Ynet بأنه سمع دوي انفجارين في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، بعد دوي صافرات الإنذار.

وذكرت نجمة "داود الحمراء" أنه لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء إجراء تدريبات في سماء المدينة "كجزء من التفتيش المنتظم"، في الوقت الذي حاول فيه الحوثيون إطلاق عدة صواريخ وطائرات مسيرة على المدينة الواقعة جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات الأمريكية عن إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن فوق البحر الأحمر، كانت تستهدف إيلات وسفنا متجهة إليها.

فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حينها أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية، كما قصفت عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.

المصدر: Ynet + RT + القاهرة الإخبارية