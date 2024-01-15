مصر.. بيان عاجل حول فيديو محاولة اغتصاب سائح في ضريح إسلامي

أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش.

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وأكد مصدر أمني أن الفيديو الذي تم تداوله على عدد من صفحات الإخوان لأحد الأشخاص أثناء محاولته التحرش بسائح في منطقة مقابر أثرية، هو فيديو قديم سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكوري المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباي وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه "مزدوج الجنسية"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وهو متواجد حاليا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للحكم.

🛑 سائح كوري يتعرض للتحرش من مواطن مصري في قلب القاهرة وداخل ضريح إسلامي



السائح وثق التحرش في مقطع مصور ونشره. pic.twitter.com/Uf7YiY7REu — omar elfatairy (@OElfatairy) January 14, 2024

وأشار المصدر الأمني أن نشر هذا الفيديو يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.

المصدر: RT