مصر.. الكشف عن جنسية السائح المتحرش محور فيديو "هذه أرض إسرائيل" المثير للجدل

كشف موقع القاهرة 24 المصري عن بيانات السائح الأجنبي الذي دخل في مشادة مع فتيات مصريات وزعم أن أرض دهب أرض إسرائيلية، ووجه لهم عبارات مسيئة.

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وأكد مصدر مسؤول بدهب، أن السائح يدعى أندرية سيلوستر بولندي يهودي الجنسية، مواليد شهر أبريل عام 1989، بمنطقة ايتا بولسكا، بجمهورية بولندا، وكان يقيم بمنطقة الزرنوق بمدينة دهب، وقت تحرشه بفاتتين أثناء تواجدهم على الشاطئ.

وكشف المصدر أن منطقة الزرنوق منطقة شاليهات وفيلل، ويفضل بعض السائحين الإقامة بها، نظرا لانخفاض أسعارها، عن الفنادق الموجودة بالمدينة.

وأكد المصدر أن جهات التحقيق مازالت تباشر الإجراءات القانونية تجاه السائح.

فيما كشف مصدر أمني في محافظة جنوب سيناء، أنه لا يوجد أي سائح إسرائيلي بمدن خليج العقبة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وغلق معبر طابا، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو عن قيام أحد الأشخاص إسرائيلي الجنسية بالتحرش بفتاتين في مدينة دهب، ونبذه لهن بإهانات.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أيضا سائح إسرائيلي أو من يهود 48 في مدن خليج العقبة وهي "طابا، نويبع، دهب، شرم الشيخ"، وهو ما يؤكد كذب إدعاء السائح صاحب واقعة المتحرش بالفتاتين بمدينة دهب وأنه ليس إسرائيليًا ولكنه يحمل جنسية أخرى.

وكانت جهات التحقيق بنويبع، قد بدأت التحقيق مع السائح الأجنبي الذي تقدمت فتاتان ببلاغ عن تحرشه بهما ونبذهما بألفاظ جارحة، مدعيا أنه على أرض إسرائيلية وليست مصرية، وذلك بعد أن تم القبض عليه عقب تقدم الفتاتين ببلاغ ضده.

وبالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو الذي نتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير والادعاء بأن المذكور إسرائيلي الجنسية.

وبالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلي الجنسية، وتقدمت الفتاتان ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى اتخاذ اللازم حياله.

المصدر: القاهرة 24