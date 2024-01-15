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السعودية.. وفاة وإصابات بحريق في محطة وقود بتبوك (فيديو)

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السعودية.. وفاة وإصابات بحريق في محطة وقود بتبوك (فيديو)
RT
السعودية.. وفاة وإصابات بحريق في محطة وقود بتبوك
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تسبب حريق اندلع في محطة وقود بتبوك شمالي غربي المملكة العربية السعودية في حالة وفاة وعدد من الإصابات.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرقه تمكنت من إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود.

وأضافت المديرية أنه نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

ووثق مقطع فيديو لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود، كما أظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي سببها الانفجار.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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