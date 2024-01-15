السعودية.. وفاة وإصابات بحريق في محطة وقود بتبوك (فيديو)

تسبب حريق اندلع في محطة وقود بتبوك شمالي غربي المملكة العربية السعودية في حالة وفاة وعدد من الإصابات.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرقه تمكنت من إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود.

وأضافت المديرية أنه نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

ووثق مقطع فيديو لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود، كما أظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي سببها الانفجار.

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لحظة الانفجار في المحطة 💥💥

انطفاء الكهرباء قبل الانفجار ..

ومن الواضح انه ماس كهربائي .. والله اعلم

نسأل الله ان يلطف بحال الجميع . pic.twitter.com/UkvK1dc6Rs — khaled Alatawi (@khaledAlat30734) January 14, 2024

الدفاع المدني بتبوك يخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية#تبوك_الان#نيوم#محطة الحزام pic.twitter.com/XaU91Ya8l0 — سهم (Tabuk) (@x715xn) January 14, 2024

شاهد.. حريق داخل محطة وقود في تبوك ووفاة شخص وإصابة آخرين https://t.co/cFX2lqGpG7pic.twitter.com/PvYt1xzFUp — صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 14, 2024

شاهد.. إخماد حريق في #تبوك إثر اشتعال لحظي في محطة وقودpic.twitter.com/X70tidClCI — صحيفة تواصل (@twasulnews) January 14, 2024

المصدر: RT + وسائل إعلام