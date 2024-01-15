السعودية.. وفاة وإصابات بحريق في محطة وقود بتبوك (فيديو)
تسبب حريق اندلع في محطة وقود بتبوك شمالي غربي المملكة العربية السعودية في حالة وفاة وعدد من الإصابات.
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرقه تمكنت من إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود.
وأضافت المديرية أنه نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.
ووثق مقطع فيديو لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود، كما أظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي سببها الانفجار.
#عاجل#تبوك#محطة_الحزام#انفجار_محطة_وقود— khaled Alatawi (@khaledAlat30734) January 14, 2024
لحظة الانفجار في المحطة 💥💥
انطفاء الكهرباء قبل الانفجار ..
ومن الواضح انه ماس كهربائي .. والله اعلم
نسأل الله ان يلطف بحال الجميع . pic.twitter.com/UkvK1dc6Rs
الدفاع المدني بتبوك يخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية#تبوك_الان#نيوم#محطة الحزام pic.twitter.com/XaU91Ya8l0— سهم (Tabuk) (@x715xn) January 14, 2024
شاهد.. حريق داخل محطة وقود في تبوك ووفاة شخص وإصابة آخرين https://t.co/cFX2lqGpG7pic.twitter.com/PvYt1xzFUp— صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 14, 2024
شاهد.. إخماد حريق في #تبوك إثر اشتعال لحظي في محطة وقودpic.twitter.com/X70tidClCI— صحيفة تواصل (@twasulnews) January 14, 2024
#الدفاع_المدني بتبوك يخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.#تبوك#محطة الحزام #نيومpic.twitter.com/NITXuhH9XR— سهم (Tabuk) (@x715xn) January 14, 2024
المصدر: RT + وسائل إعلام